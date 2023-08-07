Патологоанатом Кактурский рассказал, как могло мумифицироваться тело Джимбиновой

Тело режиссера Светланы Дмибиновой, которую нашли спустя год после смерти, могло мумифицироваться из-за условий окружающей среды. Об этом рассказал патологоанатом, профессор Лев Кактурский.

По словам специалиста, такие случаи бывают редко.

«Если погода очень сухая и теплая, то жидкая часть тканей испаряется, а общая структура тела сохраняется и мумифицируется, не разлагаясь серьезно», - сказал он Пятому каналу.

По словам Кактурского, причину смерти режиссера спустя год очень трудно установить, но возможно.

«Здесь будут действовать методом исключения», - поделился эксперт.

Он уверен, что даже до истинных причин, пусть с трудом, но можно «докопаться». Явные причины могут сохраниться даже спустя много времени: это кровоизлияние в мозг или признаки острого инфаркта миокарда.

Напомним, театрального режиссера нашли на полу в квартире. Смерть наступила примерно в начале 2022 года, на тот момент Джимбиновой было более 80 лет. Тревогу забили соседи, когда она перестала появляться в подъезде, открывать двери и отвечать на звонки. Тогда собственники обратились в полицию.