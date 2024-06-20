«Закладывал традиции отечественной школы фехтования»: умер шпажист Гурам Костава

Федерация фехтования России сообщила о смерти советского шпажиста, двукратного чемпиона мира Гурама Костава. Ему было 87 лет.

Официальная причина смерти спортсмена не сообщается. Также нет данных о том, где будет похоронен Гурам Костава.

«Он входил в плеяду выдающихся советских фехтовальщиков, которые в конце 1950-х – в 1960-е годы своими победами творили славную историю отечественного фехтования, выигрывали первые награды на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Гурам Костава был в числе тех, кто закладывал традиции отечественной школы фехтования», - говорится в некрологе, опубликованном на сайте Федерации.

Гурам Костава родился в 1937 году в Тбилиси. Окончил Тбилисский государственный университет.

Отмечается, что Гурам Костава стал чемпионом мира в групповом зачете в 1961 и 1967 годах. Кроме того, он завоевал две бронзовые медали Олимпийских игр: в 1960 году в составе команды, а в 1964 году – в персональном соревновании.

Ранее стало известно, что прощание с корреспондентом Никитой Цицаги, погибшим при обстреле ВСУ, пройдет 22 июня. Церемония начнется в 10.00 в зале ЦКБ РЖД имени Семашко по адресу: Москва, ул. Будайская, д. 2, с. 13.