Захоронили под звук виолончели: прах умершего от пьянства брата Владимира Кузьмина предали земле

В Одинцово на Лайковском кладбище предали земле прах брата музыканта Владимира Кузьмина Александра. Захоронение прошло на 40 день со дня его смерти.

Еще при жизни брат народного артиста настаивал кремации. Музыкант не хотел, чтобы его лицо «ели червяки».

Организацией траурных мероприятий занялись вдова Александра Наталия, Владимир Кузьмин и его жена Екатерина.

«Мы захоронили его на 40-й день, на поминках исполнялись Сашины песни, а также под виолончель 17 века музыкантом Александром Барских были исполнены любимые Сашины композиции», - рассказала вдова Кузьмина-младшего mk.ru.

По словам Наталии, песни и творчество было смыслом жизни для Александра, и он очень хотел, чтобы их слышали. Поэтому вдова артиста теперь поет и записывает композиции мужа в студии звукозаписи.

Отдельную благодарность Наталия высказала брату музыканта и его жене за финансовую помощь и поддержку в организации похорон.

Напомним, 26 марта Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата Александра. Экс-участник группы «Динамик» внезапно ушел из жизни во время отдыха в Адлере, ему было 63 года. Известно, что мужчина страдал от алкоголизма и сахарного диабета.

Сын Александра Василий признался, что обижен на знаменитого дядю. Василий Кузьмин заявил, что артист «бросил» родного человека «на произвол судьбы».