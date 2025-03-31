«Бросили отца на произвол судьбы»: племянник Владимира Кузьмина обвинил певца в смерти родного брата

Племянник Владимира Кузьмина после смерти его младшего брата признался, что обижен на певца. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ Василий Кузьмин заявил, что артист «бросил» родного человека «на произвол судьбы».

Незадолго до смерти Александр Кузьмин оказался на самом дне, жил в одном из хостелов Москвы и не мог побороть алкогольную зависимость. Сын музыканта признался, что знал о его состоянии. Страшную новость Василий узнал от жены отца Натальи, которая написала ему сообщение: «Саша умер».

Помимо зависимости от спиртного, у брата Владимира Кузьмина был сахарный диабет. Сын Александра Кузьмина уверен, что в смерти его отца также есть вина его супруги, которая не следила за рационом певца.

«Я уже подозревал, что отец помирает. Месяца три назад у него был сахарный диабет. Ему нельзя было сладкое. Но все равно Наталья привозила ему сладкое, и он где-то находил, покупал. Все равно сладкое ел в большом количестве. Ну, естественно, и пил», — поделился Василий Кузьмин.

Молодой человек не скрывает, что обижен на дядю и жену отца, которые, по его мнению, «бросили» попавшего в беду артиста. Молодой человек хочет увидеться с Владимиром Кузьминым, чтобы просто «посмотреть в глаза», в которых «ничего нет».

«Мне надо с ним встретиться, потому что хочется посмотреть ему в глаза. Но ничего я там не увижу. Они с Натальей бросили моего отца на произвол судьбы. <…> Я ему скажу: „Спасибо, что помогал моему отцу“. Отец пытался обманывать, деньги ему в руки давались, а он их пропивал. Надо было на врачей давать, а не ему в руки», — заявил сын Александра Кузьмина.

Напомним, 26 марта Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата Александра. Экс-участник группы «Динамик» внезапно ушел из жизни во время отдыха в Адлере, ему было 63 года. Известно, что мужчина страдал от алкоголизма и сахарного диабета. По мнению вдовы музыканта, он мог не успеть ввести себе инсулин, что и привело к трагедии.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Кузьмин находится в ужасном состоянии после смерти брата.