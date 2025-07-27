Загнали, словно дикого зверя: как поисковики выманили из леса насильника девочки

На юге Красноярского края задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над несовершеннолетней девочкой. Поисковики рассказали, что злоумышленника пришлось выгонять из чащи, словно дикого зверя.

Как пояснила руководитель регионального отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Республике Тыва «САЯНЫСПАС» Олеся Кушнер, насильника поймали через три дня после надругательства над девочкой. Подозреваемый спрятался в лесной чаще, поэтому поисковикам, объясняет волонтер, пришлось пробираться через дебри красноярской тайги, утопая в болотной жиже по колено.

«Страшно ли было? Да привычно! Медведи у нас везде! А следы их мамы, медведицы, нашла группа, которая шла ниже, по соседнему сектору. Благо рядом были вооруженные сотрудники полиции», — рассказала Олеся Кушнер Kp.ru.

Территория была большой, и волонтеры двигались все вместе. Их задачей было выгнать насильника из леса, будто дикого зверя, на просматриваемую территорию, чтобы засечь его беспилотниками. Вероятно, в панике злоумышленник допустил ошибку, выбежал на открытое место, и дрон его нашел, рассказывают поисковики.

Подозреваемого задержали 25 июля у села Салба. Спустя сутки суд заключил его под стражу на два месяца — мужчина проведет в СИЗО до 22 сентября. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве суд вынес приговор мужчине, который на протяжении нескольких лет подвергал сексуальному насилию племянницу своей жены. Преступления начались, когда девочке было всего семь лет.