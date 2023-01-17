Задерживаются: почему актера Вахтанга Кикабидзе никак не могут похоронить

Несколько дней назад стало известно о кончине знаменитого грузинского актера театра и кино Вахтанга Кикабидзе. Артист умер в больнице после тяжелой болезни. Сегодня стали известны детали похорон знаменитости, которые многим показались странными.

Коллега звезды Стас Садальский улетел в Грузию, чтобы проводить друга в последний путь. В социальных сетях мужчина рассказал, что не планировал надолго задерживаться в другой стране, но пришлось. Оказалось, что панихида в церкви Кашвети будет проходить два дня. Уже после этого состоится прощание с умершим. Родственники и друзья соберутся в Тбилисской филармонии.

Садальский отметил, что похороны состоятся в четверг на Верийском кладбище. Кикабидзе похоронят рядом с матерью и женой.

Стас вспомнил, как созванивался с артистом. Он удивился, когда друг попросил не поздравлять его с Новым годом. Тогда он сказал: «Не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю».

Ранее мы писали о том, как близкая подруга Вахтанга Кикабидзе раскрыла подробности последних часов его жизни. Нана Келаптришвили призналась, что артист сильно болел, но сообщать об этом публике не желал.