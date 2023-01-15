Близкая подруга Вахтанга Кикабидзе раскрыла подробности последних часов его жизни

Нана Келаптришвили, являющаяся близкой подругой Вахтанга Кикабидзе, призналась, что артист сильно болел, но сообщать об этом публике не желал.

Несмотря на то, что Вахтанг Кикабидзе находился на диализе, врачам не удалось поправить здоровье певца. Кикабидзе скончался в реанимации.

Отмечается, что Кикабидзе был вынужден постоянно делать процедуры, а отдыхать и быть счастливым ему удавалось в момент выхода на сцену.

Есть данные, что раньше артист рассказывал об опухоли головного мозга, она была удалена. Однако в нынешней ситуации причины смерти не раскрыты.