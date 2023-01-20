«Зачем захламлять планету»: Ирина Безрукова объяснила, почему могилу сына никто не сможет найти

Актриса Ирина Безрукова рассказала, почему могилу ее сына Андрея Ливанова, погибшего в 2015 году, не найти ни на одном российском кладбище. Поклонникам не нужно тратить время на поиски захоронения – они его не найдут.

Отсутствие могилы связано с тем, что Безрукова кремировала сына. Это было сделано по просьбе наследника.

Ливанов рассуждал, что человечество растет и мир превратится в «одно большое кладбище». «Зачем захламлять планету», - говорил он.

Безрукова отметила, что кремировав сына, «просто выполнила его волю».

Андрей Ливанов – сын Безруковой и актера Игоря Ливанова. Он скончался в возрасте 25 лет. Его мать в то время была замужем за актером Сергеем Безруковым, с которым позже рассталась. Актриса называла истинную причину распада семьи.