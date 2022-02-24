Ирина Безрукова впервые намекнула на истинную причину развода с Сергеем Безруковым

Напомним, что после развода Сергей достаточно быстро вступил в брак с актрисой Анной Матисон. За шесть лет совместной жизни в их семье родилось трое детей — дочь Мария, сыновья Степан и Василий. Безруков выглядит очень довольным жизнью мужем и отцом и признается, что только сейчас обрел истинное счастье.

А вот сердце Ирины до сих пор остается свободным. Актриса развивается в творческих направлениях: ведет микроблоги, снимается в кино и играет на сцене. Однако спустя много лет после расставания со звездой сериала «Бригада» женщине так и не удалось наладить личную жизнь.