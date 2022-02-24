Ирина Безрукова впервые намекнула на истинную причину развода с Сергеем Безруковым
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Фото: Global Look Press
Ирина Безрукова предпочитает не ворошить тему болезненного расставания с мужем и никогда не рассказывала о причинах их развода. В отличие от нее, 48-летний Сергей не раз поднимал этот вопрос в интервью и признавался, что одной из причин стало отсутствие общих детей. Он всегда хотел большую семью, но Ирина так и не оправилась от смерти своего единственного сына.
Напомним, что после развода Сергей достаточно быстро вступил в брак с актрисой Анной Матисон. За шесть лет совместной жизни в их семье родилось трое детей — дочь Мария, сыновья Степан и Василий. Безруков выглядит очень довольным жизнью мужем и отцом и признается, что только сейчас обрел истинное счастье.
А вот сердце Ирины до сих пор остается свободным. Актриса развивается в творческих направлениях: ведет микроблоги, снимается в кино и играет на сцене. Однако спустя много лет после расставания со звездой сериала «Бригада» женщине так и не удалось наладить личную жизнь.
Несколько часов назад Ирина Безрукова впервые намекнула, что до сих пор не может простить предательство бывшего мужа. Артистка выложила в личный микроблог сториз с цитатой, которая намекает на причину расставания с экс-мужем, и она отличается от той, которую долгие годы озвучивал Сергей Безруков: «Вы заметили, что после разрыва долгих, счастливых лет отношений тот, кто был честен и верен, остается долгое время одиноким. А тот, кто постоянно врал, сразу же находит замену!» Никаких дополнительных пояснений актриса давать не стала.
Фото и видео: Global Look Press, Passion.ru