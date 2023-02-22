«Зачем-то перевезли в другую больницу»: Поргина рассказала о странных обстоятельствах смерти Чунаева

Сегодня стало известно о смерти ведущего актера «Ленкома» Бориса Чунаева. О его уходе из жизни в возрасте 85-ти лет рассказало руководство театра, не раскрыв при этом причину кончины. Подробностями поделилась его коллега Людмила Поргина.

Вдова Караченцова призналась, что артист рок-оперы «Юнона и Авось» в последнее время переживал непростые времена. У него произошло два инсульта, при этом первый он перенес легко, а после второго у него парализовало левую часть тела. Также в больнице актеру диагностировали короновирус, после чего его зачем-то перевозили из одного медицинского учреждения в другое.

«Его госпитализировали. Уже там врачи решили, что у Бори ковид. И приняли решение зачем-то перевезти в другую больницу. Не понимаю, зачем это было делать - практически умирающего человека переводить в другую больницу. Там Боря и скончался», - рассказала Людмила Поргина изданию mk.ru.

Актриса подчеркнула, что смерть Бориса – это большая трагедия. Пока неизвестно, где в итоге будет проходить прощание и захоронен Чунаев. Но Поргина надеется, что свой последний приют он найдет на Троекуровском кладбище.

Ранее появилась информация об ужасном состоянии могилы Людмилы Зыкиной на Новодевичьем кладбище.