Никому не пожелаешь: жуткое состояние могилы Людмилы Зыкиной останется на совести племянников

Могила легендарной певицы Людмилы Зыкиной на Новодевичьем кладбище оказалась в «печальном» состоянии. Снег здесь не расчищался с начала зимы, поэтому для цветов попросту нет места – их ставят в образовавшийся наст.

Как рассказал друг покойной артистки, певец Юлиан, ни поклонники, ни приятели не забыли о Зыкиной, он и сам готов очистить могилу от снега. Однако на кладбище существуют правила, согласно которым уход за могилой должен осуществляться только наследниками, а в данном случае племянниками.

«На Новодевичьем кладбище существует закон, что ухаживать за могилами могут только наследники. У Людмилы Георгиевны это ее племянники. Только они могут ухаживать за могилой», - сообщил певец mk.ru.

Однако племянницы Зыкиной нет в живых, а местонахождение племянника Сергея, который получил основное наследство, неизвестно.

Также Юлиан рассказал, что директор Зыкиной Татьяна Свинкова пыталась высадить на могиле цветы, но ей «просто не разрешили ничего делать».

«Она и рассаду не успела вытащить, как подошли охранники и попросили предъявить документы на могилу», - поделился Юлиан.

Он отметил, что могила Зыкиной не единственная, которая находится в запустении. Еще хуже, считает он, обстоят дела с захоронениями балерины Галины Улановой и актрисы Фаины Раневской.

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