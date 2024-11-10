Заболел на нервной почве: названа причина смерти пресс-секретаря певца SHAMAN

Причиной смерти 40-летнего пресс-секретаря певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского мог стать сердечный приступ.

Как сообщает Telegram-канал Mash, ранее проблем с сердцем у мужчины не возникало. Но за несколько дней до смерти Коробков-Землянский угодил в скандал. Его слова неправильно поняли, и ему пришлось оправдываться за публикации. Из-за этого Антон сильно разволновался. Нервные срывы у него случались и ранее.

Информацию о том, что Коробков-Землянский умер вследствие сердечной недостаточности, подтвердили и агентству ТАСС в медицинских службах.

Свои соболезнования семье Коробкова-Землянского передал Андрей Малахов. Для него это известие стало шоком.

Напомним, пресс-секретарь Дронова умер в ночь на 10 ноября. Мужчина почувствовал себя плохо ночью, когда находился в своей квартире на проспекте Мира — он начал внезапно задыхаться. Его супруга сразу же вызвала скорую помощь, но было слишком поздно.