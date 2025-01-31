За рулем не была: вскрылась неожиданная причина смерти Лены Миро

Появилась версия о том, что блогершу Лену Миро сбила машина. Об этом сообщает Telegram-канал «Божена».

Накануне в Сети появилась информация о том, что Лена Миро погибла в ДТП. Журналисты сообщали, что автомобиль блогерши врезался в разделительную полосу и снес дорожный знак. При этом причиной потери управления послужило вождение в нетрезвом виде.

Однако журналистка Божена Рынска в своих соцсетях выдвинула иную версию смерти блогерши. По ее словам, Миро на пешеходном переходе сбил автомобиль.

«Лену сбила машина на пешеходном переходе. По иронии судьбы она в эпатажном посте писала, что „мерзких старух надо сбивать, как кегли“. И вот… небесный режиссер бывает игрив. Лена провела в коме много месяцев и в итоге умерла в хосписе города Боулдер, Колорадо», — рассказала она.

Журналисты нашли информацию о том, что Миро 17 дней находилась в коме, а после пришла в сознание, однако повреждения мозга были настолько сильными, что мужу блогерши пришлось выхаживать ее на протяжении полутора лет. Впрочем, лучше чувствовать себя Миро не стала, поэтому супруг перевел ее в хоспис, где она умерла спустя 24 дня.

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