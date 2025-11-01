В возрасте 90 лет умер оскароносный режиссер Питер Уоткинс

На 91-м году жизни умер британский режиссер и лауреат премии «Оскар» Питер Уоткинс. Об этом сообщает The Guardian.

Семья кинематографиста рассказала, что он ушел из жизни в четверг, 30 октября, во Франции. Там режиссер проживал последние 25 лет. Питер скончался в больнице коммуны Бурганеф.

«Мир кино теряет одного из своих самых проницательных, изобретательных и не поддающихся классификации представителей. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто поддерживал его на протяжении всей этой долгой и порой одинокой борьбы», – говорится в заявлении родственников покойного.

Напомним, что Уоткинс родился 29 октября 1935 года в графстве Суррей, получил образование в престижной Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Его карьера на телевидении началась в 1962 году, когда он устроился режиссером-документалистом на BBC.

Мировую известность Уоткинсу принесла работа «Военная игра». Этот псевдодокументальный телефильм, моделирующий последствия ядерного удара по британскому Кентербери, был создан для BBC. Но его сняли с эфира по решению руководства канала, которое сочло картину «слишком ужасающей» для зрителей. Несмотря на это, лента получила широкое признание: в 1966 году она была удостоена специального приза Венецианского кинофестиваля, а в 1967-м завоевала «Оскар» как лучший документальный фильм. Этот конфликт с руководством телерадиокомпании вынудил Уоткинса покинуть BBC.

