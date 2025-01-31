За могилой писательницы Лидии Чарской продолжают ухаживать читатели

За могилой детской писательницы Лидии Чарской, умершей в 1937 году, продолжают ухаживать читатели. Захоронение расположено на Смоленском кладбище Петербурга.

Подробности приводит «Петербургский дневник».

Тело Чарской нашли спустя несколько дней после смерти. Ее похоронили две соседки. Могилу записала на себя доктор филологических наук Евгения Путилова. Но в 2018 году она умерла, могилу признали памятником культуры федерального значения. Захоронение Чарской находится под охраной государства.

На могиле сделано надгробие из бетона и мраморной крошки, установлен чугунный крест с овальным портретом. На место приходят читатели – они продолжают ухаживать за захоронением Чарской.

Она известна как автор книг для детей и юношества. Некоторое время произведения были под запретом и вернулись только в 1990-е годы.

Ранее сообщалось, как выглядит могила Евгении Добровольской, которая умерла 10 января. У актрисы с 2023 года был рак желудка.