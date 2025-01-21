«Даже круче, чем у Шатунова»: как выглядит могила Добровольской через неделю после похорон

Поклонники и близкие актрисы Евгении Добровольской даже через неделю после похорон продолжают нести букеты на кладбище. Сейчас могила буквально «утопает» в цветах. Кадры показал блогер Андрей Флор.

Добровольская скончалась 10 января 2025 года. Долгое время актриса боролась с раком желудка. Родственники, друзья и фанаты простились с ней 14 января. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище на «Аллее актеров».

Неделю спустя к могиле Евгении приехал блогер Флор и продемонстрировал, что близкие все еще продолжают нести цветы. Остались и те, что были оставлены на похоронах. Но многие именно свежие.

«Просто море цветов, какая красота»; «Выглядит все нереально, даже круче, чем у Шатунова»; «Близкие переживают, это чувствуется сильно», - пишут пользователи Сети.