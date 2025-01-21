ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 21 января 2025, 09:52
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«Даже круче, чем у Шатунова»: как выглядит могила Добровольской через неделю после похорон

Могила Евгении Добровольской «утопает» в цветах через неделю после похорон.
«Даже круче, чем у Шатунова»: как выглядит могила Добровольской через неделю после похорон

© Ivanov Sergey/East News

Поклонники и близкие актрисы Евгении Добровольской даже через неделю после похорон продолжают нести букеты на кладбище. Сейчас могила буквально «утопает» в цветах. Кадры показал блогер Андрей Флор.

Добровольская скончалась 10 января 2025 года. Долгое время актриса боролась с раком желудка. Родственники, друзья и фанаты простились с ней 14 января. Похороны состоялись на Троекуровском кладбище на «Аллее актеров».

Неделю спустя к могиле Евгении приехал блогер Флор и продемонстрировал, что близкие все еще продолжают нести цветы. Остались и те, что были оставлены на похоронах. Но многие именно свежие.

«Просто море цветов, какая красота»; «Выглядит все нереально, даже круче, чем у Шатунова»; «Близкие переживают, это чувствуется сильно», - пишут пользователи Сети.

«Даже круче, чем у Шатунова»: как выглядит могила Добровольской через неделю после похорон

© YouTube-канал Андрея Флора

Отметим, что Евгения Добровольская не любила жаловаться, поэтому немногие знали, как она страдала из-за болезни. Актриса не просила помощи и продолжала до последнего работать.

Ранее стало известно, что Евгения Добровольская оставила завещание перед смертью.