За месяц до 79-го дня рождения умер французский музыкант и актер Ролан Пиду

Французский музыкант, дирижер и актер Ролан Пиду скончался на 79-м году жизни. Он ужел из жизни 21 сентября, недожив чуть более месяца до своего следующего дня рождения.

О смерти артиста сообщает портал Slippedisс. Причина кончины не уточняется.

Ролан Пиду родился 29 октября 1946 года в Париже. В 1966-м окончил столичную консерваторию. Его наставниками в вузе были выдающиеся современные классические музыканты.

В 1969-м музыкант поступил в оркестр Парижской оперы. С 1978 по1987 годы был первой виолончелью Национального оркестра страны.

Пиду был не только выдающимся виолончелистом, но и дирижером оркестра, он также вел некоторые концерты. В качестве актера он появился в драме «Джеки», где снялся вместе с Натали Портман и Джоном Хёртом. Его исполнение можно слышать в таких кинолентах, как «Шестерка», «Чтиц» и других.

Ролан Пиду был участником струнного квартета Via Nova, позже сформировал свое трио. Активно записывался, исполняя произведения таких великих композиторов, как Бетховен, Моцарт и Шуберт.

