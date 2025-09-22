Сотрудничал с Джоном Ленноном: 87-летний музыкант Майк Уоффорд умер из-за критического падения натрия в крови

Американский пианист и композитор Майкл «Майк» Уоффорд ушел из жизни. Музыкант, чей вклад в современный джаз и поп-музыку отмечают коллеги, скончался в 87 лет.

Некролог, посвященный трагичному событию, появился на сайте Texarkana Gazette. В публикации говорится, что Уоффорд страдал от гипонатриемии — критического падения содержания натрия в крови. Это состояние может привести к отеку головного мозга у человека. Несмотря на опасное заболевание, американский пианист продолжала работать вплоть до минувшего лета.

Майкл появился на свет в 1938 году в Техасе. Впервые он зарекомендовал себя в 1960-х — уже тогда музыкант работал с гигантами джаза. Впоследствии Уоффорду удалось посотрудничать и со звездой британского рока Джоном Ленноном.

У американского пианиста осталась жена Холли Хофманн, которая играет на флейте. У супругов вышел совместный альбом в 2006 году.

Ранее сообщалось о смерти шотландского музыканта Кита Макэйвора. Он провел свои последние дни в хосписе.