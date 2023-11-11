За ее жизнь боролись врачи: звезда сериала «Игра престолов» сообщил о смерти новорожденной дочери

Исландский спортсмен и актер из сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернсон поделился с подписчиками трагичной новостью — он потерял новорожденную дочь. Девочка родилась на 21 неделе беременности и умерла, передает «Общественная служба новостей».

Ребенок появился на свет 8 ноября. Девочка родилась раньше срока — к этому моменту шла лишь 25 неделя. За жизнь малышки стали бороться врачи. Однако, несмотря на все приложенные усилия, спасти новорожденную не удалось.

Спортсмен поделился с фанатами личной трагедией в Сети. Бьернсон написал, что сначала у девочки заметно снизилась моторика, а потом перестало биться сердце. Пока малышка была еще жива, родители успели дать ей имя. Они назвали младенца Грейс Морган.

Бьернсон женат на своей супруге Келси Хенсон уже пять лет. Пара воспитывает сына. Также у Хафтора есть внебрачная дочь.

Ранее стало известно о смерти 35-летнего актера из фильма «Дома и в гостях» Джона Руффо. Артист скончался в окружении семьи от рака мозга.