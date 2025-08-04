Южнокорейский актер Сон Ен Гю умер в возрасте 55 лет при загадочных обстоятельствах

Южнокорейский актер Сон Ен Гю, снявшийся в фильме «Казино», найден мертвым в своей машине. Об этом сообщает Kosmo!

55-летнего Ен Гю обнаружил его знакомый в районе районе Чхоин-гу города Йонин, Южная Корея. Мужчина тут же сообщил в полицию. Как позже подтвердили правоохранители, следов насилия на теле актера обнаружено не было. Точная причина смерти пока не установлена. По факту его внезапной кончины начато расследование.

Стоит отметить, что Сон Ен Гю ранее был втянут в судебные разбирательства по поводу вождения в нетрезвом состоянии. В июне 2025 года актера арестовали в пяти километрах от Гихынгу. Результаты теста показали, что уровень алкоголя в его крови превысил 0,08%. В Южной Корее такой показатель позволяет аннулировать водительские права.

Тогда из-за скандала актера сняли с театральной постановки «Влюбленный Шекспир», где он играл роль Грошмена. Также сообщается, что с тех пор Сон Ен Гю боролся с эмоциональным расстройством.

Актерскую карьеру Ен Гю начал в 1994 году с роли в детском музыкальном спектакле. С тех пор он работал в качестве ассистента актеров в различных крупных постановках. Позже сам снимался в кино. На его счету такие киноленты, как «Экстремальная работа», «Печная лига», «Суринам» и «Казино».

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