Ярослав Евдокимов перед смертью от рака просил знакомую сделать ему парик

Подруга певца Ярослава Евдокимова рассказала, что во время лечения от рака музыкант попросил ее сделать ему парик. Создательница программы «Шире круг» Ольга Молчанова призналась, что не успела исполнить желание певца.

«Слава просил меня сделать ему хороший парик, потому что его же побрили, когда делали операцию. Я этим и занималась. Искала хорошего мастера, чтобы сделать его, но не успела», — рассказала она.

Молчанова добавила, что Евдокимов скончался в реанимации в Минске после возвращения из Италии, где он проходил лечение от рака легкого.

Напомним, Ярославу Евдокимову было 78 лет.

