Японский драматург и сценарист Ёсиюки Фукуда умер на 94-м году жизни

21 августа в Кавасаки умер известный японский драматург и сценарист Ёсиюки Фукуда. Ему было 93 года.

О смерти Фукуды сообщает портал Jiji без уточнения причин.

Ёсиюки Фукуда родился в Токио в 1931 году. После окончания школы поступил в Токийский университет, где получил степень по французской литературе. В 1953 году поставил первую пьесу, которую написал в соавторстве с драматургом Асаей Фудзитой. В дальнейшем стал одним из лидеров японского андеграундного театрального движения 1950-х и возглавил национальный союз режиссеров.

Его самой известной работой стал сценарий к аниме «Печальная Белладонна», ставшая японской классикой. Картина была номинирована на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля. Среди других известных работ Ёсиюки — «Самурай-шпион» и «Злые духи Японии».

