Съемки нового сезона «Эмили в Париже» омрачились смертью ассистента режиссера

Ассистент режиссёра сериала «Эмили в Париже» Диего Борелла умер во время съемок пятого сезона картины в Венеции. Ему было 47 лет.

Мужчина упал в обморок во время подготовки к финальной сцене в отеле «Даниэли». Врачи пытались ему оказать первую помощь, но он умер на месте.

«Мы глубоко опечалены, подтверждая внезапную кончину члена производственной семьи „Эмили в Париже“. Наши сердца с семьей и близкими покойного в это невероятно трудное время», — приводит слова представителя Paramount Television Studios Variety.

Актеры и съемочная группа сериала пребывают в трауре. Съемки экстренно приостановили.

За несколько дней до произошедшего исполнительница главной роли Лили Коллинз показала в соцсети первые кадры со съемок нового сезона и заявила, что премьера сериала состоится 18 декабря.

