«Я умираю»: известна реакция Евгении Добровольской на неизлечимую болезнь

Евгения Добровольская призывала друзей не плакать на последнем юбилее в больнице. Об этом сообщает StarHit.

14 января в Москве в МХТ имени Чехова простились с Евгенией Добровольской, которая боролась с раком. Во время траурной церемонии коллеги актрисы вспомнили, как прошел ее последний юбилей. Евгения отметила 60-летие в больнице и, несмотря на диагноз, не унывала. По словам режиссера Марины Брусникиной, актриса приняла свою болезнь и призывала близких не плакать по ней.

«Она мне говорила: «Что ты плачешь? Что плачешь? Это моя жизнь теперь, я умираю, и это теперь моя жизнь». Последний раз, когда мы приехали, она так старалась с нами общаться, чтобы нам не было тяжело и командовала, конечно, сама организовывала свой день рождения. В этом было столько силы, столько добра», — высказалась режиссер.

Несмотря на слова умершей, коллеги не могут принять ее смерть. Так, актриса Ксения Лаврова-Глинка назвала кончину Евгении «несправедливой».

Ранее Константин Хабенский на прощании с Добровольской заявил, что ее страдания остались позади. Подробности читайте в этой новости.