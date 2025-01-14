«Её последний выход на сцену»: Хабенский простился с Евгенией Добровольской

Актер и художественный руководитель Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский произнес речь на прощании с актрисой Евгенией Добровольской. Он отметил, что страдания и невыносимые боли, которые мучили звезду, остались позади. Об этом сообщает 360.ru.

14 января проходит траурная церемония, на которой собрались родные, коллеги и поклонники артистки. В начале речи Хабенский процитировал критика Анатолия Смелянского, с которым разговаривал накануне.

«Когда уходит из жизни такая актриса, как Женя Добровольская, невозможно описать чувства оставшихся. Тех, кто с ней играл на сцене или хотя бы раз был обожжен выплеском таившейся в ней эмоциональной силы. Этой силе нет еще точного названия», — прочитал он его слова.

Гроб с телом Добровольской вынесли на основную сцену МХТ им. А.П. Чехова, а на экране была ее фотография. Проводить Добровольскую в последний путь пришло большое количество людей. Это отметил и Константин.

«Душа выдохнула. Думаю, ее душа радуется оттого, какое огромное количество людей сегодня пришло на ее последний выход на сцену Московского художественного театра», — добавил он.

Напомним, что Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января. Ранее мы писали о том, что актриса умерла на руках дочери и младшего сына. Женщина боролась с раком.