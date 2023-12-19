«Я у нее самый классный»: последнее выступление Дмитрия Красилова было посвящено его маме

Танцор Дмитрий Красилов, которого многие называют «Пухляшом», посвятил свое последнее выступление матери. 18 декабря СМИ написали, что молодой человек умер в своей квартире. Видео с последнего выступления артиста публикует Пятый канал.

Исполнитель представил свой новый трек «Астролог». В тот день на мероприятии также присутствовала мама Красилова. В своем выступлении артист выразил ей особую благодарность и произнес трогательную речь.

«Она, невзирая на погоду, местоположение, стоит всегда в первом ряду на всех моих мероприятиях и кричит, что я у нее самый классный и самый крутой», — признался танцор.

Дмитрий Красилов ушел из жизни в возрасте 29 лет. Его обнаружили 18 декабря без признаков жизни в его московской квартире. Сообщалось, что за день до этого он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.

Предшествовавшее этому событие было посвящено премьере фильма «Новогодний ол инклюзив». Красилов, однако, не смог досмотреть кино, покинув зал из-за плохого самочувствия, и направился домой.