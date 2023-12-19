Как проходили последние часы жизни Дмитрия «Пухляша» Красилова: хронология событий

Вчера, 18 декабря, появилась информация о смерти танцора Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш. Его нашли без признаков жизни в квартире в Москве. Оказалось, домой в тот день артист пришел в нетрезвом состоянии. Об этом рассказала консьержка.

Как стало известно изданию mk.ru, возможно, последней в живых Красилова видела дежурная по подъезду. Он пришел домой в понедельник около трех часов ночи. Был один и выпивший. Однако, по словам женщины, он не был сильно пьян и держался на ногах. Пройдя мимо нее, танцор поднялся в свою квартиру и больше оттуда не выходил.

Беспокоиться за Дмитрия начали уже днем, когда он не появился на съемках, никого заранее не предупредив. Также он не отвечал на телефонные звонки. Тогда было решено обращаться за помощью экстренных служб. Получив разрешение от матери артиста, они проникли в квартиру и увидели Пухляша мертвым. Примечательно, что лежал он обнаженным. По всей видимости, придя домой, он начал раздеваться, но неожиданно ему стало плохо.

Предварительная причина смерти Дмитрия – сердечный приступ. Сам артист нередко жаловался на проблемы со здоровьем, возникавшие из-за большого веса, но не худел. Следов посторонних в квартире, где был найден Красилов, а также запрещенные вещества, полицейские не обнаружили.

Ранее стало известно, кому достанется наследство Дмитрия Красилова.