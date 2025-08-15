«Я очень тебя любил»: муж погибшей в ДТП с лосем 30-летней Ксении Александровой рыдал на прощании

Муж «Вице-мисс Россия 2017» Ксении Александровой, которая попала в ДТП с лосем, впала в кому и скончалась, рыдал на прощании. Мужчина признавался в любви и говорил, что несколько лет имел возможность заботиться о ней.

Прощание с 30-летней Александровой состоялось 15 августа в траурном зале НИИ Склифосовского.

Супруг Александровой Илья плакал на прощании – пара поженилась пять месяцев назад и строила большие планы.

«Я очень рад, очень счастлив, что ты у меня есть. С тобой мне было очень хорошо. Я помню столько радостей, сколько никогда не было… Ты знаешь, что я очень тебя любил», - произнес мужчина. Он отметил, что раньше заботился о девушке, о путешествиях, цветах и подарках, но теперь будет заботиться о ее душе.

Мама Ксении была вне себя от горя. Как сообщил StarHit, женщине стало плохо во время отпевания, она упала на колени.

В окружении погибшей до сих пор не могут поверить в случившееся. Все были уверены, что Ксения выкарабкается.

Ранее отец Александровой раскрыл подробности аварии. По его словам, дочь сидела на пассажирском сиденье, а за рулем находился муж.