«Я не верю»: ранившая ножом Илью Деля актриса Дроздова рассказала о горе в семье

26-летняя актриса Александра Дроздова сообщила о смерти отца. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Александра Дроздова, которая в апреле 2025 года попала в новостные сводки из-за ранения своего партнера Ильи Деля ножом в грудь, рассказала о трагедии в семье.

Девушка опубликовала фотографию отца в день его 55-летия с праздничным тортом. Оказалось, мужчина скончался на днях.

«Я не верю, папа! Не могу и не хочу! Так рано! Как же я теперь без тебя!» — подписала снимок она.

В комментариях друзья Дроздовой выразили свои соболезнования: «Только недавно был такой теплый пост с поздравлениями… Очень соболезную», «Обнимаю, к этому невозможно быть готовым».

Ранее мы писали о том, что актер из «Войны и мира» Флавиу Бэк умер в 52 года от бактериального целлюлита.