«Я не морская свинка»: умерла отказавшаяся вакцинироваться от ковида звезда сериала «Клон»

Бразильская актриса Элизанжела ду Амарал Вергейру, сыгравшая Ноэмию в сериале «Клон», умерла на 69-м году жизни. Ее доставили в клинику Jose Rabello de Mello с остановкой сердечно-легочной деятельности 3 ноября.

Женщина отказывалась ставить прививку от ковида.

«Это не вакцина, а эксперимент. Я не морская свинка», — утверждала актриса.

В 2021 году актрису уже госпитализировали из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Однако даже после этого она не отказалась от своих антипрививочных взглядов.

Российским поклонникам сериала она запомнилась по роли Ноэмии в «Клоне». Именно Элизанжела воплотила на экранах образ супруги набожного Мустафы, которая никак не хотела мириться с требованиями супруга. Всего же на счету бразильской актрисы 55 успешных ролей. Она снималась в таких сериалах, как «Фаворитка», «Сила желания», «Во имя любви», «Спаси меня, Святой Георгий».

Соболезнования семье покойной выразила бразильская актриса Карла Диаз. Она назвала Элизанжелу «невероятным человеком и профессионалом».

Ранее актер из «Аватара» Джуниор Балайя умер, задохнувшись во сне.