Актер из «Аватара» Джуниор Балайя умер, задохнувшись во сне

Звезда индийского фильма «Аватар» Рагху Джуниор Балайя умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает India Today.

Актер ушел из жизни утром 2 ноября в своей резиденции в Валасараваккаме в Ченнаи. По данным источника, он задохнулся во сне.

Джуниор Балайя — сын известного индийского актера Т. Балайи. Он родился в 1953 году в Мадрасе. Впервые он появился на экране в 1975 году. Балайя принимал участие как актер в кино, телесериалах и веб-сериалах. Среди его работ — фильм «Аватар», снятый в 1995 году в Индии режиссером Нассаром по собственному сценарию. Также Балайя фигурировал в лентах «Победитель», «Одиночка», «Прямой взгляд», «Жертвоприношение» и т.д.

В основном актер играл второстепенных персонажей. Последний раз на экране он появился в 2021 году.

Напомним, 3 ноября звезды сериала «Друзья» простились с ушедшим из жизни Мэттью Перри. Родные и близкие актера проводили его в последний путь на кладбище Форест-Лоун. Оно находится в полутора километрах от студии Warner Brothers, где снимался комедийный ситком.