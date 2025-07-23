«Легенда в пантеоне рок-богов»: певец Элтон Джон почтил память Оззи Осборна

Мировое рок-сообщество потрясено новостью о кончине легендарного музыканта Оззи Осборна. Прощальные послания и соболезнования семье умершего солиста Black Sabbath выражают его коллеги по цеху, актеры кино и спортсмены.

Одним из первых на смерть Осборна отреагировал известный певец Элтон Джон. На своей странице в соцсети он разместил совестную фотографию и написал:

«Он был близким другом и настоящим первопроходцем, завоевавшим себе место в пантеоне рок-богов — настоящей легендой. Он также был одним из самых веселых людей, которых я когда-либо встречал. Мне будет его очень не хватать. Шэрон и ее семье я выражаю свои соболезнования и любовь».

Дань почести «Принцу Тьмы» также отдали группы Metallica, Megadeth, актер Джейсон Мамоа, который две недели назад посетил прощальный концерт Оззи 5 июля, футболист Дэвид Бэкхам и многие другие.

Остальные участники Black Sabbath почтили память бывшего коллеги, также разместив его фотографию в соцсети с лаконичной подписью: «Оззи навсегда!».

Напомним, что о смерти рок-музыканта сообщила его семья, отметив, что Оззи Осборн ушел из жизни «в окружении любви».

Ранее мы писали о том, что после себя Оззи Осборн оставил огромные долги.