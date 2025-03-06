«Я медик, а он штурмовик»: россиянка рассказала Путину, как вынесла с поля боя тело своего мужа

Президент России Владимир Путин ознакомился с историей женщины-медика, которая лишилась супруга в зоне СВО. Военнослужащий погиб в бою, а жена вытащила его тело с линии соприкосновения, передает РИА Новости.

Россиянка рассказала свою историю на встрече президента с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». По словам женщины, они служили с супругом в 20 километрах друг от друга. Когда медик узнала о смерти мужа, то попросила у руководства самостоятельно эвакуировать труп.

«И он меня отпустил по семейным обстоятельствам. Но не было приказа, чтобы я поехала со своим взводом. Я уже поехала с его сослуживцем. Поехали, эвакуацию сделали», — рассказала россиянка.

Один из участников встречи предложил наградить женщину за героизм. Глава РФ согласился с этим и поручил отметить отважного медика госнаградой.

Ранее писатель и подполковник Росгвардии Захар Прилепин получил благодарность от президента России. Его отметили за службу в зоне СВО.