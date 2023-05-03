«Я готов»: нашелся желающий забрать и похоронить тело модельера Вячеслава Зайцева

Тело легендарного кутюрье Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля, готов забрать из морга известный шоумен Стас Барецкий. Он же предложил похоронить модельера на территории замка певицы Аллы Пугачевой.

«Я готов забрать тело модельера Зайцева, так как родственники не спешат или не хотят это делать, и похоронить его на территории бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь…», - заявил Барецкий. Его слова приводит РИА Новости.

Также он изъявил желание впоследствии поставить на могиле Зайцева памятник, причем тоже за свой счет.

Недавно Барецкий распространил информацию о покупке замка Пугачевой. Он утверждал, что приобрел особняк за 450 млн рублей.

По словам шоумена, в здании планируют создать самый большой в мире крематорий и музей похоронного дела. Однако подтвердить покупку Барецкий не смог: документы, якобы, находились в процессе оформления.

Он утверждал, что Примадонна недовольна планами сделать в замке морг и крематорий. Также шоумен указывал на действия Пугачевой, которая, вопреки договоренностям, сдирала плитку.

При этом замок внутри напомнил Барецкому «бункерное помещение», которое как нельзя кстати подходит под крематорий. Он оценил холодные помещения и железные двери в особняке. «Как будто под крематорий специально делали», - отмечал Барецкий.

Интересен тот факт, что Пугачева 3 мая прилетела в Россию. Она собирается посетить похороны модельера Валентина Юдашкина, которые пройдут 6 числа. Насчет прощания с Зайцевым решение не принято.