«Сдирают даже плитку»: Барецкий недоволен тем, что творит Пугачева после продажи замка

Шоумен Стас Барецкий, назвавший себя новым владельцем замка певицы Аллы Пугачевой, заявил, что бывшие хозяева сдирают плитку со стен. Он недоволен поведением Примадонны, поскольку таких договоренностей не было.

«Сейчас Алла Борисовна, они собирают свои вещи, сдирают даже плитку со стен, что нам в принципе не нравится. Потому что такой договоренности не было. Но это уже ее личные проблемы, ничего страшного», - сказал он в эксклюзивном комментарии Пятому каналу.

Барецкий привел некоторые подробности о замке. Новый собственник увидел в спальне незаправленную постель Пугачевой, что немного шокировало шоумена. При этом он доволен покупкой – ему понравились «холодные» помещения, железные двери.

По словам Барецкого, замок идеально подходит под крематорий и морг – он похож на «бункерное помещение».

«Как будто под крематорий специально делали», - заявил собеседник.

Ранее сообщалось, что певица не очень довольна его планами сделать там самый большой в мире крематорий.

Напомним, Барецкий заявил, что приобрел замок за 450 млн рублей. О цене торговались долго – певица хотела выручить 700 млн.