«Я ей благодарен»: Дмитрий Губерниев высказался о скончавшейся Анне Дмитриевой

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти советской теннисистки и спортивного журналиста Анны Дмитриевой. Его слова приводит Газета.Ru.

«Каждый раз, когда я ее видел, мне хотелось ей руки целовать. Она меня сопровождала всю мою спортивную жизнь с того момента, как я в семидесятые годы начал смотреть спорт, спортивные программы и спортивные трансляции. Она действительно была иконой комментаторского стиля, иконой спортивного репортерского стиля», — поделился Губерниев.

Журналист признался, что Дмитриева сыграла большую роль в его карьере. Он уточнил, что в последнее время редко общался со спортсменкой, но она всегда «окружала его заботой, теплотой и нежностью».

«Причем я ей лично благодарен за один очень важный эпизод моей жизни. В конце девяностых я очень сильно просился в редакцию „НТВ-Плюс“, которую она создавала вместе с Алексеем Бурковым, и она меня не взяла. Потом она мне объяснила, почему. Таким образом она меня сохранила для федерального телевидения. Я на нее совсем за это не обижался. <…> Соболезную. Это потеря для всех», — заявил комментатор.

Ранее стало известно, что Анна Дмитриева умерла в Москве на 84-м году жизни. Причина смерти спортсменки не раскрывается.