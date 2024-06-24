«Великая теннисистка»: умерла 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева

В Москве умерла 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах по теннису Анна Дмитриева. Ей было 83 года.

Официальная причина смерти легендарной спортсменки не раскрывается. Также нет информации о том, где она будет похоронена.

Смерть Анны Дмитриевой подтвердил журналист Юрий Рост. Он опубликовал некролог, в котором назвал ее образованным, тонким человеком.

«Ушла Анна Дмитриева, невероятной красоты человек. Мой ближайший многолетний сердечный друг. Пустота душит. Красивая женщина, великая теннисистка, выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ», — написал Рост в своем Telegram-канале.

В 1964 году Анна Дмитриева занимала третью строчку в рейтинге сильнейших теннисисток Европы. В 2004 году была включена в Зал славы российского тенниса.

В 1975 году после завершения карьеры работала спортивным комментатором. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс».

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