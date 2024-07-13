Впереди у пары месяц, чтобы помириться: певица Согдиана подала на развод с третьим мужем

Певица Оксана Нечитайло, известная как Согдиана, намерена развестись. Иск о расторжении брака с третьим мужем поступил в суд, передает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, дворец правосудия в Москве несколько дней назад зарегистрировал обращение артистки. Она попросила инстанцию расторгнуть ее брак с Максимом Жерновым.

Чтобы попытаться восстановить отношения, у семьи российской певицы есть еще месяц. Оксана и Максим воспитывают троих детей. Двое из них от двух бывших мужей.

Певица пока никак не прокомментировала новость о разводе. Ее супруг от общения с журналистами отказался.

Ранее иск о разводе подала в суд певица Алсу. Она заявила, что намерена разорвать отношения с Яном Абрамовым. На фоне подготовки к разбирательству и скандала вокруг этой ситуации артистка приняла решение покинуть Москву и отправиться на отдых.