Вызвали на работу в выходной: в Театре имени Вахтангова умер 66-летний художник-постановщик Владимир Круглов

В Театре имени Вахтангова умер 66-летний художник-постановщник Владимир Круглов. Его вызвали на работу в выходной, но заслуженный работник культуры не успел дойти до кабинета.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, Круглову резко стало плохо – он схватился за сердце и потерял сознание. В театр вызвали скорую, однако медики не смогли спасти работника культуры.

Baza пишет, что Круглов принимал участие в спектаклях «Вечер шутов», «Сказки старого Арбата». В театре он возглавлял «бутафорско-декоративный цех».

Ранее сообщалось о смерти 72-летнего актера Станислава Дубкова. Перед кончиной он тяжело болел.