ПОХОРОНИЛИ
Опубликовано 16 октября 2024, 12:21
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Выяснилось, в каком состоянии находится могила Маслякова после нападения вандала

Могилу Александра Маслякова полностью привели в порядок после нападения вандала.
Выяснилось, в каком состоянии находится могила Маслякова после нападения вандала

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Могилу ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище полностью привели в порядок после нападения вандала. После инцидента на месте захоронения стало еще больше цветов.

Подробности сообщает Экспресс газета.

Издание приводит фото могилы Маслякова. Видно, что крест стоит ровно, черно-белый снимок ведущего тоже на месте.

ЧП на могиле ведущего произошло в сентябре. Москвич разгромил захоронение: разбросал цветы, вырвал крест и переставил фотографии ведущего.

Маслякова похоронили 11 сентября. 82-летний ведущий умер от рака легких. Опухоль уже была неоперабельной: за восемь месяцев до смерти врачи констатировали, что ничего не смогут сделать.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия Караева
Теги:
Александр Масляков
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