Опубликовано 16 октября 2024, 12:211 мин.
Выяснилось, в каком состоянии находится могила Маслякова после нападения вандала
Могилу Александра Маслякова полностью привели в порядок после нападения вандала.
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Могилу ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище полностью привели в порядок после нападения вандала. После инцидента на месте захоронения стало еще больше цветов.
Подробности сообщает Экспресс газета.
Издание приводит фото могилы Маслякова. Видно, что крест стоит ровно, черно-белый снимок ведущего тоже на месте.
ЧП на могиле ведущего произошло в сентябре. Москвич разгромил захоронение: разбросал цветы, вырвал крест и переставил фотографии ведущего.
Маслякова похоронили 11 сентября. 82-летний ведущий умер от рака легких. Опухоль уже была неоперабельной: за восемь месяцев до смерти врачи констатировали, что ничего не смогут сделать.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Лилия Караева