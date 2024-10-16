Выяснилось, в каком состоянии находится могила Маслякова после нападения вандала

Могилу ведущего КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище полностью привели в порядок после нападения вандала. После инцидента на месте захоронения стало еще больше цветов.

Подробности сообщает Экспресс газета.

Издание приводит фото могилы Маслякова. Видно, что крест стоит ровно, черно-белый снимок ведущего тоже на месте.

ЧП на могиле ведущего произошло в сентябре. Москвич разгромил захоронение: разбросал цветы, вырвал крест и переставил фотографии ведущего.

Маслякова похоронили 11 сентября. 82-летний ведущий умер от рака легких. Опухоль уже была неоперабельной: за восемь месяцев до смерти врачи констатировали, что ничего не смогут сделать.