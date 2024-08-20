Выступавшая с Дианой Гурцкая 22-летняя певица покончила с собой. Об этом сообщает mk.ru.

19 августа стало известно о смерти 22-летней москвички, которая была инвалидом 2-й группы. Девушка еще со школы увлекалась вокалом, в какой-то момент ее заметила Диана Гурцкая, которая пригласила ее спеть дуэтом в окружном конкурсе. Тогда 16-летняя школьница заняла второе место.

По словам родных, девушка часто испытывала перепады настроения из-за болезни. Она уже предпринимала попытку свести счеты с жизнью шесть лет назад, тогда врачи спасли ее.

Тело скончавшейся москвички нашли ее родители, которые уехали в злополучный день на дачу. При себе у девушки нашли записку, в которой она заявила, что не может дальше бороться с болезнью.

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