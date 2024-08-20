В Малом театре простились с 37-летней актрисой Екатериной Васильевой. Об этом сообщает StarHit.

Прощание с актрисой Екатериной Васильевой, погибшей в результате несчастного случая, завершилось в Малом театре. Во время траурной церемонии рядом с гробом знаменитости присутствовали ее муж, мать, коллеги и друзья.

До сих пор конкретная причина гибели Васильевой не раскрывалась. Ее супруг рассказал, что смерть не связана с недавними родами или болезнью. Напомним, у актрисы осталась пятимесячная дочь.

«Я держусь сейчас. И даже не пойму, что ее нет. Все в одночасье произошло. Был человек и нет… Все, что пишут о якобы несчастном случае — не буду говорить и комментировать. Катя была полна жизни!» — заявил он.

Актриса Екатерина Васильева сыграла более 15 ролей в различных театральных постановках: «Недоросль», «Сказка о царе Салтане», «Молодость Людовика XIV» и многих других.

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