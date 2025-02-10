Выступала перед солдатами Западной группы войск в Германии: ушла из жизни актриса Нижегородского ТЮЗа

Актриса Нижегородского ТЮЗа Елена Новикова скончалась. Об этом сообщили представители театра, в котором она играла. Что стало причиной смерти знаменитости, пока не известно. Дату и место проведения церемонии прощания объявят чуть позже.

Новикова родилась в 1945 году. Елена окончила Ярославское театральное училище. Уже на первом курсе она стала выходить на сцену. Дебют актрисы состоялся с Нижегородском (Горьковском) ТЮЗе. Он сыграла в спектакле «Недоросль» в роли Софьи.

Также нижегородская актриса имеет опыт работы за рубежом. Она была в Германии, где выступала перед солдатами Западной группы войск.

«Каждая роль, которую играла Елена Васильевна, становилась особой. Она умела передать зрителю тончайшие нюансы переживаний своих героев, делая их яркими, живыми и настоящими», — написали коллеги Новиковой во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось о смерти народного артиста СССР Олега Стриженова. Он скончался на 96-м году жизни.