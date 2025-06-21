Выступал под псевдонимом Flubba: 26-летний рэпер впал в кому и скончался

В Екатеринбурге молодой рэпер Артем Чердынцев скоропостижно скончался. Перед смертью артист несколько дней пролежал в коме, передает E1.ru.

В беседе с близкими молодого человека журналисты узнали, что он потерял сознание еще 14 июня. Три дня он пролежал в коме, а на четвертый — внезапно ушел из жизни.

«Мне Тема всегда говорил, что не оставит меня и всегда будет рядом. Я просто до сих пор не верю. Я так хочу прижаться к его лицу, поцеловать его в светлые волосы», — заявила жена Чердынцева.

Артем рос в музыкальной семье. Он играл на саксофоне в ансамбле. Семь лет назад Чердынцев начал записывать и выпускать хип-хоп треки. Также артист выступал с концертами.

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