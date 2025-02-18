Выступал на Кубе, во Вьетнаме и в Лаосе: заслуженный артист России Евгений Головин умер на 76-м году жизни

Советский и российский эстрадный певец, автор песен и актер, заслуженный артист России Евгений Головин ушел из жизни. Информацию об этом появилась на портале «Кино-Театр.Ру».

Головину было 75 лет. Что стал причиной его смерти, пока не известно. Артист ушел из жизни накануне, 17 февраля. Дату и место прощания с ним объявят чуть позже.

Евгений Владимирович увлекся пением во время прохождения воинской службы. Выйдя из армии, он сначала окончил Гнесинское училище, а потом и ГИТИС.

За годы карьеры певец много гастролировал. Головин объездил весь Советский Союз. Кроме того, он выступал в странах социалистического блока: на Кубе, во Вьетнаме и в Лаосе. Помимо исполнения песен, Евгений Владимирович снимался в кино. Так, его можно увидеть в музыкальной комедии «Женатый холостяк».

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