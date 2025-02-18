Считается одним из основателей бурятской вокальной школы: умер заслуженный работник культуры Вячеслав Елбаев

Педагог по вокалу, заслуженный работник культуры России и Бурятии, кавалер Ордена Почета Вячеслав Елбаев ушел из жизни. Ему было 85 лет. Что стало причиной его смерти, пока не сообщается.

Пресс-службе колледжа искусств имени Чайковского подтвердила в беседе с журналистами aif.ru информацию о кончине известного бурятского педагога. В учреждении рассказали, что Елбаев воспитал целую плеяду известных артистов — более 100 человек. Его ученики стали ведущими солистами разных театров России. Также он считается одним из основателей бурятской школы вокала.

При жизни Елбаев занимал должность завуча, директора Улан-Удэнского музыкального училища имени Чайковского. Кроме того, он был главой Бурятский театр оперы и балета. За клад в культуру педагога наградили знаком Минкультуры СССР «За отличную работу» и медалью Агвана Доржиева.

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