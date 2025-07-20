Выступал как певец с десяти лет, служил в ВВС: умер музыкант сэр Роджер Норрингтон

Музыкант, скрипач и дирижер сэр Роджер Норрингтон ушел из жизни. Британскому артисту был 91 год. Причина смерти не раскрывается.

Некролог, посвященный кончине бывшего певца-тенора, опубликовали в Telegraph. Подробности случившегося журналисты не привели.

Норрингтон родился в Оксфорде в 1934 году. Он рос в музыкальной семье. Роджер выступал как певец с десяти лет. После завершения учебы он служил в ВВС Британии.

Музыкант специализировался на эпохе барокко. Он знаменит своим пристрастием к максимальной аутентичности, а также как интерпретатор великих композиторов: Бетховена, Берлиоза, Вагнера и Малера.

Ранее сообщалось о смерти лауреата трех премий «Оскар» Алана Бергмана. Американский композитор скончался на 100-м году жизни. В последний момент рядом с ним была дочь.