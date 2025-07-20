Продолжал работать, несмотря на самочувствие: лауреат трех премий «Оскар» Алан Бергман умер на руках у дочери

Скончался американский композитор, актер, сценарист и автор песен Алан Бергман. Ему было 99 лет. Некролог, посвященный смерти деятеля культуры, опубликовал People.

Что стало причиной ухода из жизни, в СМИ не говорится. Известно, что он скончался 17 июля в своем доме в Лос-Анджелесе на руках у дочери. Она тоже занимается писательской и киношной деятельностью.

Также про Бергмана говорится, что он продолжал работать, несмотря на проблемы со здоровьем. Благодаря упорному труду композитор множество раз становился победителем тех или иных премий. В общей сложности на счету американца более 60 наград и номинаций, в том числе он трижды становился лауреатом премии «Оскар».

Ранее сообщалось о смерти аргентинского писателя Эктора Данте Чинкотты. Он скончался от болезни на 83-м году жизни.