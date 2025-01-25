Выстроилась очередь из сотни машин: в Подмосковье похоронили лидера чеховской ОПГ

Похороны лидера чеховской ОПГ Николая Павлинова прошли в Московской области. К месту прощания с ним выстроилась очередь из сотни машин, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Павлинов в 2023 году вышел из колонии, куда его отправили на 17 лет за хищение государственных земель, по состоянию здоровья. У криминального авторитета диагностировали онкологическое заболевание.

В январе этого года Николай ушел из жизни. Проводить лидера чеховской ОПГ съехались сотни людей. У храма, на территории которого похоронили мужчину, появилась целая парковка из премиальных автомобилей.

На могиле Павлинова лежат памятные венки. Некоторые из тех, кто их послал, захотели сохранить конфиденциальность. Но есть и те, кто сделал последнее подношение от своего имени, как, например, отбывающий тюремный срок вор в законе Шамиль Смолянский.

Ранее сообщалось о смерти 59-летнего журналиста Леонида Свиридова. Многие годы он работал в странах Восточной Европы.