Вымогают деньги якобы от имени семьи: знакомым Анастасии Заворотнюк приходят сообщения от мошенников
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Родственникам умершей актрисы Анастасии Заворотнюк стали писать мошенники. Они под видом членов семьи знаменитости пытаются выманить деньги, передает Telegram-канал Mash.
На аккаунте звезды появилась публикация, в которой ее близкие предупреждают об активизации мошенников. Аферисты представляются членами семьи Заворотнюк и просят деньги.
Так, например, они уже пытались обмануть знакомую Анастасии от лица ее супруга Петра Чернышева. Однако, по словам родных, у фигуриста нет аккаунтов в соцсети и помощи он не просит.
Накануне, 1 июня в Москве состоялась церемония прощания с актрисой. Она умерла из-за болезни. У Заворотнюк был диагностирован рак головного мозга. Долгие годы она боролась со смертельным недугом. Проводить Анастасию в последний путь пришли многие знаменитости.