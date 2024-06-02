Вымогают деньги якобы от имени семьи: знакомым Анастасии Заворотнюк приходят сообщения от мошенников

Родственникам умершей актрисы Анастасии Заворотнюк стали писать мошенники. Они под видом членов семьи знаменитости пытаются выманить деньги, передает Telegram-канал Mash.

На аккаунте звезды появилась публикация, в которой ее близкие предупреждают об активизации мошенников. Аферисты представляются членами семьи Заворотнюк и просят деньги.

Так, например, они уже пытались обмануть знакомую Анастасии от лица ее супруга Петра Чернышева. Однако, по словам родных, у фигуриста нет аккаунтов в соцсети и помощи он не просит.

Накануне, 1 июня в Москве состоялась церемония прощания с актрисой. Она умерла из-за болезни. У Заворотнюк был диагностирован рак головного мозга. Долгие годы она боролась со смертельным недугом. Проводить Анастасию в последний путь пришли многие знаменитости.